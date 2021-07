Montagna e programmazione europea, ieri Cirio in Provincia

I rappresentanti di Comuni, Unioni Montane, ed enti gestori degli impianti di risalita di Biellese, Valsesia e Verbano Cusio Ossola si sono riuniti ieri, giovedì 15 luglio, presso la sala consigliare della Provincia di Biella per parlare del Fondo Europei di Sviluppo Regionale da destinare alle montagne piemontesi.

Relatore dell'incontro il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. “Stiamo impostando la prossima programmazione europea in materia di impiantistica delle nostre località sciistiche e montane. - dichiara il Presidente – Quindi seggiovie, funivie, tappeti, tutto ciò che riguarda l'utilizzo sportivo e turistico delle nostre montagne. Quella che abbiamo ereditato, con scelta legittima ma che non condividiamo, non aveva finanziato questa parte. Noi la pensiamo diversamente e, siccome il FESR lo scriviamo noi, stanzieremo una somma per il rilancio delle montagne”.

Secondo la prima indicazione la somma stanziata sarà di 30 milioni di euro. “Questo importo -continua Cirio – sarà inserito nel FESR, e va a sommarsi ai fondi che le montagne ricevono con i Gruppi Aziende Locali e da altri strumenti di finanziamento. Siamo a luglio ed abbiamo chiesto a Biella, Vercelli e VCO, province con aree montane omogenee, di predisporre un piano di intervento. Questi enti hanno accettato e, quando a settembre avremo i piani, potremo inserirli nell'accordo FESR 2021-2026”.

I fondi saranno poi distribuiti a dicembre. “Il criterio di distribuzione sarà in base al tipo di sito. – spiega Cirio. - Per stazioni sciistiche come il Monterosa, che hanno un immediato ritorno delle entrate, applichiamo un meccanismo di premialità. A fronte di un impianto che costa 2 milioni noi diamo il 50% a fondo perduto: si può fare perché è un meccanismo già utilizzato per i fondi europei”.

Discorso diverso per le piccole località. “Ad esempio, in siti come Bielmonte, la Regione investe finanziando il 90% delle spese, – conclude il Presidente – perché si tratta di presidi montani piuttosto che località di business” .

Per il Presidente delle Funivie di Oropa, Gionata Pirali, una notizia fantastica: “Noi abbiamo alcuni progetti come il miglioramento dell'accoglienza alla Conca di Oropa e, grazie alla programmazione illustrata dal Presidente Cirio, con fondi strutturali di importi importanti per tutto il sistema Piemonte, tempi brevi e burocrazia ridotta al minimo, potremo dargli vita. L'aspetto innovativo, come ho detto al Presidente, sono i tempi brevi”.