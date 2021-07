Biella, 5 milioni di euro in arrivo per le Città Creative Unesco: la soddisfazione di Corradino

“Grazie al lavoro svolto dai sindaci e all’emendamento presentato dal deputato biellese Roberto Pella sono stati destinati 5 milioni di euro a favore delle Città Creative UNESCO. Con questo sostegno viene riconosciuto il valore turistico e culturale dei comuni della rete”. A dichiaralo il sindaco Claudio Corradino in una nota stampa ai giornali.

“I 5 milioni andranno alle 7 città creative Unesco: Biella, Pesaro, Bologna, Fabriano, Parma, Carrara, Alba, che hanno presentato la richiesta in Commissione Bilancio – spiega il primo cittadino di Biella - Come sottolineato anche dal collega Matteo Ricci di Pesaro si tratta di un grande lavoro di squadra dei sindaci delle Città Creative Unesco. Insieme siamo riusciti a sottoporre alla Commissione Bilancio l’emendamento che dà il giusto onore alla rete dei Comuni facenti parte del Unesco Creative Cities Network, riconoscendoli come elemento fondamentale dello sviluppo turistico e culturale italiano. L’emendamento modifica l’articolo 7 comma 4 del Decreto legge 73, e aggiunge, di fatto, 15mln di nuovi contributi 5 dei quali saranno destinati alle 7 città creative italiane che fanno parte del Network Unesco che vanno a sommarsi ai 50 milioni già destinati dal Decreto Sostegni bis e che andranno a coprire le mancate entrate della tassa di soggiorno dello scorso anno. Un grazie al nostro onorevole Roberto Pella (vicario Anci), promotore dell’emendamento, al presidente della commissione Melilli e tutti i parlamentari che, in Commissione Bilancio, in maniera trasversale, hanno sostenuto l’emendamento”.