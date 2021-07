Benessere, Paesaggio e Abitare: The Silver Life, una nuova vita nel Biellese: “Tempo è poco, il tempo è adesso”

Una cinquantina di presenti in sala e molti altri collegati in streaming sui social di “scuola economia civile”, hanno potuto assistere alla testimonianza di un coro di vite vissute, con le loro diverse esigenze e peculiarità, tutte con il chiaro intento di liberarsi dai modelli imposti dalla società. La volontà di vivere una nuova vita con altri ritmi, quando ormai esauriti i doveri parentali e/o lavorativi, si può rinascere portando la propria esistenza in un contesto più “naturale”.

La “Silver Life” appunto, quando superati i 40 anni si preferisce rallentare e costruirsi un’esistenza più rilassata. Tre le parole chiave di questo progetto: Benessere, Paesaggio e Abitare. A spiegarne i concetti, nell’introduzione, è stato Fiore de Lettera: “La parola benessere per le persone oggi ha tante declinazioni, è stare bene a livello fisico ma anche stare bene in un luogo. Il paesaggio non è solo dedicato al turista, ma è l’insieme delle proposte che un territorio riesce a dare, come sport e cibo”. Ha invitato poi a pensare a “quanti modi di abitare diversi esistono al giorno d’oggi, possono essere temporanei o stabili. C’è la necessità di cominciare a ragionare su nuovi modelli di vita”.

In collegamento interviene Paolo Zegna, presidente di Fondazione BIellezza, capofila del progetto: “Il nostro è un territorio ricco che ha molto da offrire dal punto di vista turistico, ma noi speriamo con questo progetto di conquistare nuovi residenti”. Ha proseguito descrivendo il Biellese come “un posto immerso nella splendida natura con buoni servizi e prezzi immobiliari appetibili. Dobbiamo però imparare ad attirare le persone non solo con la convenienza ma anche con l’accoglienza e l’ospitalità. Abbiamo tutti gli elementi, ma dobbiamo farci notare e speriamo di farlo con questo progetto”.

A prendere la parola subito dopo il presidente del consorzio Il Filo da Tessere Enrico Pesce: “The Silver Life è una proposta di visione e follia. Siamo partiti dalle persone, dalla ricchezza di storia del territorio, dalla bellezza dei nostri borghi e dei servizi a disposizione per creare una nuova idea di benessere, strettamente legata alla nostra capacità di prenderci cura della natura e dei beni comuni”. Ha spiegato che spesso le persone non si conoscono pur abitando vicino e che si può avere un migliore impatto economico con i servizi offerti ai cittadini, trasformando la silver economy in un miglioramento generale delle condizioni di vita. In conclusione: “Bisogna essere consapevoli del tempo: è adesso il tempo per far diventare Biella adatta alla Silver Life”. Sul progetto dalla sua nascita, due anni fa, anche Elena Granata, professoressa di urbanistica al Politecnico di Milano che ha ricevuto l’incarico di effettuare ricerche sulla vita a Biella.

Dai dati raccolti ha dichiarato: “Ci siamo resi conto di dover cambiare il nostro modo di osservare. Guardare di più la natura e i borghi dei dintorni senza concentrarsi solo su Biella e l’industria”. Durante le ricerche infatti hanno deciso di “partire dai borghi e dalle persone che decidono di venire a vivere qui, diventando poi un capitale collettivo”. Al termine del suo intervento: “È il momento di cambiare strada, di cambiare la testa. C’è tutto da inventare. Bisogna effettuare investimenti culturali e sulla cura e l’accudimento degli anziani. Dopo la pandemia c’è bisogno di una visione a lungo termine delle amministrazioni politiche per non regredire. Siamo di fronte ad un bivio e bisogna cogliere l’occasione al volo”.

A raccontare le proprie storie inizia Andrea Finco, contadino biellese che per seguire il suo sogno da Vigliano, si è trasferito nel piccolo borgo di Case Code, che definisce “fuori dal mondo ma comodo a Biella” e che, resosi conto che la figura passata del contadino non basta e bisogna integrare con ristorazione, fattoria didattica ed altri servizi. Innamorato del Biellese lo ha descritto come “un territorio ricco di paesaggi differenti, pensate che in un raggio molto piccolo si può passare dalla montagna al lago, dalla Baraggia all’Oasi Zegna”. Parla della sua esperienza anche Alessandro Boggio Merlo, imprenditore vissuto per anni a Torino, che ha deciso di trasferirsi nel paesino dei suoi genitori nel Biellese dove da piccolo passava le vacanze. Per amore e per passione, è diventata biellese anche Raffaella Iaselli, coach milanese ora direttore della Fondazione Olly.

Si sono poi raccontati anche Diana Sartori, ex responsabile dell’ufficio comunicazione e promozione del teatro Elfo Puccini di Milano, ora amministratore delegato della cooperativa Terre di Casa e Daniele Scaglioni, consulente di formazione, diventati entrambi biellesi con lo scopo di migliorare la loro vita. Il progetto è promosso da #FondazioneBIellezza e vede coinvolti oltre alla Scuola di Economia Civile, il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, il Politecnico di Milano, la Fondazione CR Biella e Gal Montagne Biellesi.