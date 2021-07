L'opinione di Giuseppe Rasolo: “Aperture o chiusure? E sui festeggiamenti a Biella...”

Incredibile la Nazionale. La vittoria ma soprattutto i festeggiamenti sopravvenuti non smettono di far parlare e naturalmente scrivere fiumi di parole. L’eco della vittoria che ha permeato un popolo dedito al Dio pallone ha trascinato una massa di persone a festeggiare in barba alle più elementari norme di distanziamento post Covid. E adesso tutti qui a trepidare e ad aspettare l’afflusso dei contagi che nell’animo dei catastrofisti dovrebbe ricevere un’impennata di altissimo livello.

La speranza naturalmente va nella direzione opposta, ma rispetto alla passata stagione vi è anche la certezza che molti anziani e una gran fetta della popolazione con il vaccino la possano scampare. Il florilegio però di chi è contro non è mancato, tra chi ha visto nel calcio un antagonismo a tutte le sofferenze del passato, soprattutto in ambito commerciale, e a tutta una serie di norme che in quei giorni di festa non sono state minimamente rispettate. Ma il mondo è pieno di contraddizioni e per un europeo di calcio quasi da sold out per il pubblico avremo un Olimpiade senza spettatori. Ma chi ha ragione dunque? Chiusure o aperture?

Veniamo a noi biellesi ha fatto discutere l’episodio del ragazzo che in pieno festeggiamento per la Nazionale ha pensato niente di meno di passeggiare sul tetto di un’automobile della polizia. Ovviamente fermato e portato in caserma per gli accertamenti di rito. Una stupidaggine fatta a favore di telecamera, probabilmente pegno di una scommessa persa. In questi casi la punizione che suggeriamo potrebbe essere esemplare, un servizio civico di pulizia dei mezzi di polizia per numero definito di settimane insieme allo scappellotto come si usava in tempi antichi e vista l’aggravante di essere uno sportivo, prima di ogni prossimo allenamento per una stagione intera, dieci giri di campo di corsa, mentre i compagni si preparano. Poi che sia rugbista, ciclista, amante del futsal o cestita poco conta.

Ultima citazione guardando il titolo di un noto quotidiano nazionale sempre in tema di festeggiamenti si parla di trattativa Stato – Bonucci, un azzardo e se vogliamo una provocazione bella e buona quella effettuata dagli estensori dell’articolo. Un po’ più di serietà da parte di tutti non guasterebbe.