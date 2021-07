A Curino vanno avanti i lavori di ristrutturazione degli immobili comunali. Con un investimento di 50mila euro è stato rimesso completamente a nuovo il tetto della Biblioteca Comunale “Enrico Scaretti”. Per sostenere le spese per l’edificio che in origine era la scuola del paese, l’amministrazione ha utilizzato fondi propri senza attingere a finanziamenti.