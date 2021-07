Pralungo, inaugurato il campo da calcio per i giovani recuperato da genitori e volontari

Nelle scorse settimane è stato inaugurato il “nuovo” campo di calcio annesso alla chiesa parrocchiale, recuperato nelle scorse settimane da un gruppo di genitori e volontari di Pralungo.

L'opera di rinnovamento aveva l'obiettivo di creare un luogo d’incontro per i ragazzi del paese affinché possano ritrovarsi per giocare a pallone, ascoltare musica e passare qualche ora di svago in un luogo creato a misura per loro. “Siamo contenti del risultato ottenuto – spiegano i genitori – e di aver realizzato un'area dedicata ai più giovani. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e al sabato dalle 15 alle 18”. Presenti alla giornata anche il sindaco Raffaella Molino e il parroco di Pralungo don Ezio.