Vigliano, sindaco Vazzoler premia Top Five Biella per la vittoria della Coppa Italia di calcio a 5 FOTO

Il comune di Vigliano Biellese rende onore al Top Five Biella. Nella serata di mercoledì 14 luglio, all'interno della sala consiliare, il sindaco Cristina Vazzoler, insieme all'assessore allo Sport Luca D'Andrea, ha premiato con una targa commemorativa la realtà sportiva affiliata alla Polisportiva FC Vigliano che lo scorso giugno si è aggiudicata la Coppa Italia di calcio a 5 della FIFS (Federazione Italiana Football Sala), che si occupa di promuovere in Italia il futsal.

Nel corso dell'incontro, il primo cittadino ha mostrato grande interesse ponendo domande a giocatori e membri dello staff tecnico (rappresentato dall'allenatore Stefano Riva, dal dirigente responsabile Emanuele Milan e dalla fisioterapista Patrizia Miramonti) sulla conquista del trofeo ottenuto dal Top Five Biella, ora impegnato nella Final Eight valevole per lo scudetto. “A nome dell'amministrazione siamo orgogliosi di questo risultato storico – spiega il sindaco Vazzoler - che ha saputo dare lustro ai colori e al nome di Vigliano”.

Presente anche il presidente Paolo Daniele, visibilmente orgoglioso del riconoscimento ottenuto dal Comune: “Ringrazio il sindaco Vazzoler e l'assessore D'Andrea per l'attestato di stima nei nostri confronti. Siamo fieri, come Polisportiva FC Vigliano, di aver raggiunto il primo di molti traguardi e obiettivi che ci siamo prefissati e abbiamo intenzione di intraprendere sul nostro territorio, con passione e competenza. Viva Vigliano”.