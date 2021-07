Pallavolo, confermato lo staff tecnico del TeamVolley

«Il direttivo del TeamVolley è felice di poter annunciare la conferma in blocco di tutto lo staff tecnico biancoblù - spiega il Direttore Sportivo Marco Motto -, a partire da Fabrizio Preziosa che rimarrà allenatore del gruppo che parteciperà al Campionato di Serie C, oltre che responsabile tecnico della nostra società. Con lui collaboreranno, come in passato, Gianluca Cuda, Paolo Salussolia, Marco Allorto e Matteo Preden nella veste di preparatore atletico. Lo staff tecnico è composto da un gruppo di persone che quest'anno ha lavorato davvero bene, nonostante le tante difficoltà imposte dall'emergenza Covid e i conseguenti stop and go che più volte si è trovato ad affrontare nel corso della stagione agonistica. Un gruppo di lavoro che ormai è anche molto coeso al suo interno, cosa che non può non farci piacere. Allo stesso modo siamo felici di poter confermare anche lo staff che si occupa delle ragazze più piccole, dall'Under 13 fino al mini volley: in questo caso è Ombretta Guerra la coordinatrice di tutto il lavoro che viene svolto in quella fascia d'età, con la collaborazione di Silvia Motto e di Roberta Sassi».

La conferma dello staff era già nell'aria dalla fine dei diversi campionati che hanno visto protagoniste le squadre del TeamVolley. In modo informale, era già stata comunicata anche al main sponsor, bonprix, nella persona del direttore generale Stephan Elsner. Ma oggi, con le parole del Direttore Sportivo Marco Motto, arriva l'ufficialità. Una base solida dalla quale partire per affrontare al meglio la preparazione della prossima stagione, dopo il meritatissimo periodo di riposo per atlete, staff tecnico e dirigenti. Anche se, per questi ultimi, non è proprio un vero stacco dall'ambiente del volley, dal momento che proprio in questo periodo dell'anno si concentra l'attività legata al mercato in entrata e in uscita. Ma su quel fronte, ad oggi, non ci sono novità particolari.