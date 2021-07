Il saluto di Atripaldi a Pallacanestro Biella

Proprio nel giorno dell’annuncio della composizione della nuova compagine al timone della squadra di basket spicca un lungo proclama di amore nei confronti di Pallacanestro Biella quello effettuato da Marco Atripaldi che viene tagliato dopo due stagioni in cui ha contribuito a traghettare la squadra negli ultimi 24 mesi.

Un grido forse di un amante tradito, ma senza dubbio dalle sue parole traspare il folle amore per una disciplina e un territorio che negli ultimi 25 anni è stato dominato dal parquet e dai colori rossoblù. Marco fra i tanti è stato quello che ha costruito un sogno chiamato serie A, quello in cui ha militato la prima squadra per diverse stagioni e ha portato migliaia di persone al Palapajetta prima e al Forum dopo a godere di uno spettacolo unico.

Ma la forza di Biella è sempre stata quella di sapersi rigenerare e ripartire dalle fondamenta, costruendo anno dopo anno un sogno spinto dai numerosi tifosi che hanno sempre assiepato le tribune; tifosi tra cui l’anno prossimo annovereremo anche il buon Marco, anche se siamo certi che qualche società in giro per l’Italia potrebbe recuperare le sue indubbie qualità di osservatore e di organizzatore. Buon lavoro Marco!