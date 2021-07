Gaglianico, conto alla rovescia per la 29a edizione della staffetta 16 x ½ ora

Dodici squadre composte da 16 atleti ciascuna (più una riserva) si contenderanno la 29a edizione della della Staffetta Podistica 16 x ½ , in programma sabato 4 settembre a Gaglianico.

La gara, organizzata da Comitato Sportivo Italiano Biella e Circolo Ricreativo Culturale Gaglianico, in collaborazione con il Comune di Gaglianico, inizierà alle 13 con il ritrovo dei responsabili e dei primi concorrenti. Alle 14 la partenza con la prima staffetta, con conclusione alle 22, e, alle 22:30, la premiazione.

Le iscrizioni, fino a completamento delle 12 squadre, sonio aperte fino al 30 agosto presso la sede CSI di Biella (via Marconi 15; telefono e fax 01522594; mail biella@csi-net.it ; sito http://www.csibiella.it/ ) versando la quota di 116 euro per squadra (che comprensiva della parte di assicurazione per la manifestazione).