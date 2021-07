Calcio, i nomi di allenatori e dirigenti del settore giovanile della Chiavazzese

Con l'inizio della nuova stagione sportiva 2021/22, la Chiavazzese comunica ufficialmente gli allenatori, vice allenatori e dirigenti responsabili delle categorie del Settore Giovanile agonistico e pre-agonistico. Bruno Barone é stato confermato sulla panchina della categoria Allievi 2005 per dare continuità al progetto di crescita iniziato la scorso anno. Insieme a Barone, resterà in blu-cremisi il preparatore dei portieri Christian Mancuso.

Sarà invece Lara Negri la dirigente responsabile di questa categoria. I Giovanissimi 2008 saranno nuovamente guidati da Samuele Tisanna ed, ancora una volta, ritroveremo la storica figura blu-cremisi di Massimo Gradin con il ruolo di vice allenatore. L'incarico di dirigente responsabile sarà affidato, per il secondo anno consecutivo, a Daniela Orlando. Tre nuove figure in casa blu-cremisi per quanto riguarda la categoria degli Esordienti 2009.

Ad approdare sulla panchina chiavazzese é Rosario Cariolo con il suo vice allenatore Alessandro Blotto. Salvatore Tomasi continuerà a svolgere il compito di dirigente responsabile - come nella stagione appena conclusa - coadiuvato da Fabio Peluffo: terzo volto nuovo per la categoria degli Esordienti. Non terminano qui le novità, infatti Pierluigi Alessio sarà il nuovo preparatore dei portieri per la categoria dei Giovanissimi ed Esordienti.

Come già comunicato precedentemente, il direttore sportivo del Settore Giovanile agonistico e pre-agonistico é Amedeo Acquadro, con Alberto Ramella che ricoprirà il ruolo di responsabile del settore giovanile e Scuola Calcio. La Società é estremamente felice ed entusiasta riguardo gli arrivi dei nuovi tecnici-istruttori e dirigenti che da quest'anno entrano a far parte del "Mondo Chiavazzese". Si comunica inoltre che nei prossimi giorni la Società comunicherà gli incarichi inerenti le categorie della Scuola Calcio per la stagione 2021/22.