Appuntamento estivo con le bocce a Biella Vandorno

L’A.S.D. Bocciofila Valle Elvo organizza una serie di gare per l’Estate 2021.

Per giovedì 5 agosto è prevista la gara a coppie intercomitariale CC/CD/DD s.v. L’iscrizione è da effettuarsi entro le 14 del 30 luglio, la quota è di 31.50 euro a coppia.

Venerdì 13 agosto si terrà la gara poule a terne Alto Piemonte CC-Lei/CD-Lei s.v. L’iscrizione è da effettuarsi entro le 14 del 9 agosto e la quota è di 50 euro a formazione.

Doppio appuntamento per martedì 17 e mercoledì 18 agosto per la gara del Miele a coppie. Girone alto BC-BD-CC s.v. per martedì e girone basso CD-DD s.v. per giovedì. Iscrizioni entro le 14 dell’11 agosto alla tariffa di 33.50 euro a coppia.

I premi variano in base al numero di iscrizioni ricevute.

Vige il regolamento FIB, iscrizione su WSM, per informazioni 327 5313 011.