RallyLana, delusione per Pinzano tradito dall'albero motore VIDEO

È finita prematuramente la gara del biellese Corrado Pinzano che, dopo un eccellente prima prova speciale, si è visto costretto ad affrontare il peggior nemico per un pilota: un guasto improvviso durante la gara.

Sono questi i momenti in cui la sportività e la professionalità di un uomo vengono fuori e Pinzano ne ha dato immediatamente prova: “Queste sono le gare, le macchine si possono rompere. Peccato, perché avevamo condotto una bella gara sin dalla prima prova”.

Resta l’amaro in bocca per questo stop forzato della sua Polo R5, soprattutto quando a farne le spese è un pilota che ci mette molta dedizione, tanto da esercitarsi quotidianamente, credendoci fino in fondo. Non manca, da parte di Pinzano, il riconoscimento del valore degli altri concorrenti: “Faccio i complimenti ai miei avversari, sono andati veramente forte”.