Biella 4 Racing, buone prestazioni al Rally Lana e alla regolarità “Campagne e Cascine”

È stato un fine settimana dalle buone prestazioni in casa Biella 4 Racing, dove i suoi portacolori in gara al 34° Rally Lana si sono difesi a denti stretti lungo le difficili ed insidiose strade sede di gara della Provincia Laniera, così come a Cremona, in occasione della prova di regolarità “Campagne e Cascine”.

A Biella, in una gara difficile, caratterizzata dal grande caldo nella giornata di domenica con i tre passaggi sulla prova di Caprile, ma anche dalla pioggia che ha flagellato il sabato sera della corsa Biellese, costringendo gli organizzatori all’annullamento dei passaggi sulla mitica Biella-Oropa (anche a causa della presenza di pubblico) e del Tracciolino, andando così a privare la stessa dei due attesi e suggestivi passaggi in prova in notturna, il primo equipaggio griffato B4R a comparire nell’ordine d’arrivo è quello composto da Moris Longo e Giulia Longo, in gara sulla Citroen Saxo Prod.S2 con la quale concludono alla centesima posizione dell’assoluta, tredicesima di classe.

“Abbiamo fatto il Lana, pazzesco!”, esordisce Moris Longo, “la macchina è tornata a casa sana e salva, ci siamo divertiti tanto e siamo molto soddisfatti. Un enorme grazie a B&B Osvaldo Motors e al team per la professionalità, la pazienza e la sopportazione, grazie agli sponsor per l’aiuto e la fiducia dataci e un grazie a tutte le persone che ci hanno supportato lungo questa due giorni di gara”. Terminano invece in centosettesima posizione della classifica generale, noni di classe, Cristian Lisato e Luca Colongo, in gara sulla Renault Clio Williams di classe Prod.S3. “Rally Lana molto intenso e difficile, ma con gran soddisfazione di essere arrivati in fondo”, commenta Cristian Lisato, “spiace per non aver potuto disputare le due prove notturne, sarebbero state sicuramente emozionanti. Un grazie mille all’assistenza del Team Serini, a Mara e alla Famiglia Colongo per il supporto durante la gara, e alla Scuderia Biella 4 Racing per il servizio in gara. Naturalmente un grazie a tutti gli sponsor. Infine un ultimo grazie a Luca, grande navigatore ed amico, per essersi fidato a darmi la macchina ed aver potuto così vivere questa grande emozione”.

Concludono le loro fatiche in centosedicesima posizione dell’assoluta, quindicesimi di classe, Luca Bidese ed Erica Butifar, al via su Peugeot 106 Prod.S2. “Siamo molto felici di aver concluso la gara”, esordisce Luca Bidese, “il nostro unico obiettivo! Ci siamo divertiti molto e le emozioni sono state davvero forti! Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito e supportato, specie lungo i trasferimenti”. “Permetteteci una menzione particolare a conclusione di questo Rally Lana edizione 2021”, commentano i rappresentanti B4R, “con un doveroso ringraziamento ad Alberto Caligaris, Ugo Maroso e Riccardo Maroso, che si sono egregiamente impegnati nel servizio di ristoro dei nostri equipaggi lungo i lunghi trasferimenti che la gara imponeva. Bravi ragazzi”.

Notizie positive anche dalla prova di Campionato Italiano di Regolarità Auto Storiche “Campagne e Cascine”, che vedeva impegnata la navigatrice Biella 4 Racing Arianna Fior, la quale, dopo una gara molto tecnica e dai molti trabocchetti inseriti lungo il percorso dagli organizzatori, assieme al suo pilota Alberto Diana, a bordo della Fiat 508 C “Balilla”, terminavano al quarantunesimo posto della classifica generale.

“Gara davvero molto impegnativa”, commenta Arianna Fior, “sia per l’alto numero di prove che per la dislocazione dei tubi, posizionati sia su strada che all’interno di cascine. Sicuramente un’esperienza da ricordare per la particolarità del percorso tra animali da cortile, mucche, cavalli, e le tavolate dei commensali che si godevano la gara sotto i portici delle cascine con un bicchiere di vino in mano e una fetta di salame, veramente bellissimo!”. Ora spazio ai prossimi impegni, la pausa estiva può ancora aspettare.