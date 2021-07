Eurodeputato Panza e assessore Caucino in visita a Bielmonte e Oropa FOTO

Giornata di visita al territorio per l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile del dipartimento nazionale Aree Montane della Lega, insieme all’assessore regionale al Welfare, la biellese Chiara Caucino, al consigliere regionale Michele Mosca, al sindaco di Biella, Claudio Corradino, agli assessori comunali al Turismo e Montagna, Barbara Greggio e al Bilancio, Silvio Tosi e all’ex deputato del Carroccio, Roberto Simonetti. Panza, Caucino e Mosca si sono dapprima recati all’Oasi Zegna di Bielmonte dove hanno incontrato alcuni rappresentanti locali per meglio conoscere e comprendere le necessità dei gestori di quello che rappresenta uno dei più importanti centri turistici del Biellese.

Tra le richieste una maggiore attenzione alle politiche in ambito di trasporti in un’ottica di sviluppo e di sempre maggiore crescita del territorio. La seconda tappa è stata invece agli impianti di risalita di Oropa che, dopo il reperimento delle risorse necessarie per la sopravvivenza, ora puntano su un forte rilancio delle presenze. Non è mancata una visita all’amministrazione del Santuario dove è stato affrontato il tema dell’inserimento della conca d’Oropa in una nuova mappatura che permetta di accedere ai bandi del Gal. Successivamente ci si è trasferiti, alla presenza del Governatore del Piemonte, Alberto Cirio, presso la Provincia per proseguire l’approfondimento sul riparto dei fondi europei della programmazione appena conclusa e la programmazione delle esigenze.