Ubriaco e senza mascherina crea disturbo e litiga con autista bus: arrivano i Carabinieri

Ubriaco e senza mascherina, ha cominciato a litigare con l’autista dell’autobus creando non poche preoccupazioni tra i passeggeri. Il fatto è accaduto su una delle tante linee in servizio del Biellese. A scatenare la diatriba la richiesta del conducente di non creare disturbo a bordo del veicolo e di indossare regolarmente il dispositivo sanitario.

Vedendo l’uomo persistere nel suo atteggiamento ostile e non accomodante, l’autista del mezzo pubblico ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nel frattempo, l’uomo è sceso alla prima fermata utile facendo perdere le sue tracce. I Carabinieri, giunti nel frattempo sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti.