Tagliole nei boschi di Mongrando, arti amputati a gatti. Filoni: “Chi ha visto qualcosa avverta forze dell'ordine”

Folle gesto nei boschi di Mongrando. Nei giorni scorsi, è stata segnalata la presenza di tagliole attivate nella zona Pistino e nei pressi della rotonda della Settimo Vittone e di via Villa Romana. A segnalare il fatto un cittadino che ha pubblicato un avviso sui social che, in breve tempo, ha fatto il giro del web.

“Si ricorda che la tagliola, oltre ad essere un mezzo di tortura per animali selvatici e se ci capitano anche domestici, è un reato penale – si legge nel manifesto – Ho dovuto amputare la zampa ai miei due gatti, finiti nella tagliola attivata da qualche persona sadica. Spargete la voce affinché questi mezzi di tortura finiscano e che la persona venga trovata”.

Profondamente amareggiato per quanto accaduto il sindaco Antonio Filoni: “La segnalazione è arrivata giovedì scorso, sono poi partiti i sopralluoghi del caso ma il maltempo ha allungato i tempi per individuare il responsabile di questo vile atto. I Carabinieri sono informati e le indagini sono in corso: faremo di tutto per individuare chi è stato e faccio appello alla popolazione. Se qualcuno ha visto qualcosa o noti comportamenti sospetti avverta le forze dell'ordine”.