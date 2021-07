Perde il controllo della moto e va a sbattere contro auto: giovane centauro in ospedale

Sembra che abbia riportato la frattura dell’alluce del piede il centauro rimasto ferito nell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 15 luglio, lungo la via per Ronco, a Vigliano Biellese.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro ma secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe perso il controllo della moto per cause da accertare andando a sbattere contro un’auto in transito nella corsia opposta.

Il 21enne è stato assistito dal personale del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Indenne ma visibilmente spaventato il conducente dell’automezzo. Sul posto anche i Carabinieri di Occhieppo per i rilievi.