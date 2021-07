Biella, scontro tra due auto: due persone finiscono al Pronto Soccorso

Sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso i due conducenti rimasti coinvolti questa mattina, 15 luglio, in un incidente stradale tra due auto all’incrocio tra via Valle d’Aosta e Liguria, a Biella. Alla guida un uomo e una donna, entrambi lievemente feriti nello scontro e assistiti dal personale del 118. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso.