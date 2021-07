Al Cerino Zegna le ricette più buone di sempre

Fin dai tempi di Platone, il cibo, rappresenta un momento conviviale, il termine greco “simposio” (bere insieme), indica il banchetto, quale occasione di incontro e scambio sociale. La tradizione del mangiare assieme riunisce, tutt’oggi, le famiglie ed il Cerino Zegna è una grande famiglia, per questo si è proposto un progetto che valorizza il momento del pasto.

Una volta al mese un ospite è cuoco di una ricetta della sua terra natia: giovedì 15 luglio, come piatto del giorno, è servita la pasta alla norma, classico piatto della Regione Sicilia. Antonino, nostro ospite da giugno del 2020, è nato a Castelvetrano, in provincia di Trapani, ha iniziato a lavorare all’età di 11 anni, come cameriere di un ristorante: ecco come nasce la sua passione per il cibo. Nel 1961 si sposa con Rosaria ed insieme si trasferiscono nel Biellese, a Chiavazza, nel ’74 lavora come bidello nelle scuole, dove si trova molto bene.

Nel frattempo la sua famiglia si allarga, diventa numerosa, nascono infatti 4 filgie: Enza, Anna, Caterina e Cinzia. Oggi Antonio è un felice nonno e bis-nonno, orgoglioso della sua famiglia.