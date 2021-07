Vaccinazioni in azienda, firmata convenzione Camera Commercio-Ascom per hub vaccinali nelle imprese

Nuove opportunità di vaccinazione aziendale: la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Vercelli hanno siglato un accordo sulla messa a disposizione di due hub vaccinali a favore delle imprese.

I Centri vaccinali oggetto della convenzione sono stati attivati ad aprile 2021 presso “Il Globo” di Vercelli ed i locali adiacenti al “Bowling” di Serravalle Sesia: attraverso l’accordo con l’Ente Camerale, Ascom mette i due centri a disposizione gratuita delle altre associazioni datoriali, con possibilità di estendere anche ad esse le convenzioni già stipulate con AUSER, Croce Rossa e Protezione Civile per la gestione dei centri attraverso personale sanitario abilitato e volontari.

«Il ruolo della Camera di Commercio sarà quello di facilitatore per far sì che il maggior numero possibile di imprese della provincia di Vercelli, incluse le più piccole e meno strutturate, possa beneficiare della campagna vaccinale in atto» commenta Fabio Ravanelli, Presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «La priorità è quella di fornire supporto concreto alla ripresa economica e per farlo occorre dare massima diffusione al servizio di vaccinazione aziendale, in modo da eliminare vincoli e limitazioni alla circolazione del personale, soprattutto per gli spostamenti all’estero dedicati a gestione e sviluppo di relazioni commerciali, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza».

«Ascom è onorata di mettere a disposizione di tutte le imprese del territorio i due hub vaccinali predisposti con Biver Banca e l’ausilio dei Comuni» – sottolinea Antonio Bisceglia, Presidente di Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Vercelli. «La condivisione, inoltre, della preziosa sinergia messa a punto in questi mesi con il mondo del volontariato per l’effettuazione delle vaccinazioni per le imprese può rappresentare un elemento di ulteriore accelerazione della campagna vaccinale, obiettivo fondamentale per la salvaguardia della salute e del lavoro».