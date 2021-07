CGIL, parcheggi Ospedale: "La politica deve impegnarsi per trovare una soluzione"

La CGIL di Biella ha partecipato nella giornata di ieri ad un incontro presso il Comune di Ponderano sul tema dei parcheggi del nuovo ospedale, presenti i Sindaci di Ponderano e di Biella. Quanto previsto dal capitolato di gara è a nostro parere molto chiaro e permette la gratuità del parcheggio per tutti i lavoratori che operano nell’Ospedale di Ponderano, siano essi lavoratori dell’ASL o di altre aziende. Questo è quanto rivendichiamo ed è la posizione che abbiamo ribadito più volte nel corso dell’incontro. La proposta della CGIL non è quella di togliere qualcosa a dei lavoratori per fare avere meno a tutti ma è quella di estendere dei diritti a chi oggi non li ha: nello specifico la gratuità del parcheggio. Una posizione diversa, volta a mettere i lavoratori l’uno contro l’altro, è perdente.

Sollecitiamo le Amministrazioni Comunali a verificare che nel contratto siano state riportate le clausole previste nel capitolato, così come stabilito dalla normativa. Basandoci su una lettura approfondita dei documenti disponibili riteniamo che le Amministrazioni comunali abbiano tutti gli strumenti per addivenire alla giusta soluzione per questo problema, ovvero la gratuità del parcheggio per tutti i lavoratori. Apprezziamo l’impegno preso dai Sindaci ad avere ulteriori incontri con ASL e con la società vincitrice dell’appalto per cercare di raggiungere l’obiettivo di una soluzione condivisa sulla base delle nostre richieste.

La politica deve impegnarsi per trovare una soluzione e invitiamo i Sindaci di Ponderano e di Biella a prendere la decisione più corretta, che è una decisione di carattere politico per le sue implicazioni sui lavoratori. I Sindaci si devono assumere la responsabilità di questa scelta senza nascondersi dietro ai tecnici.