Candelo si conferma Bandiera Arancione

“Ora è ufficiale: Candelo è di nuovo Bandiera Arancione”. Ad annunciare la conferma del riconoscimento nazionale del Touring Club Italiano che premia le località eccellenti dell’entroterra italiano è lo stesso sindaco Paolo Gelone con un post sui suoi canali social.

“Le certificazioni e i marchi non sono per sempre – conferma il primo cittadino - Anche le bandiere arancioni vanno confermate e riconquistate nel tempo: abbiamo lavorato alla nuova candidatura con i nostri uffici, abbiamo passato le nuove rigide selezioni del TCI per questo importante riconoscimento, che contribuisce a farci conoscere in Italia e nel mondo. Ora sotto con i prossimi obiettivi, a breve interessanti aggiornamenti”.