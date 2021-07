A Valle San Nicolao lavori sul torrente Strona verso la conclusione

Si avviano verso la conclusione i lavori sul torrente Strona nel comune di Valle San Nicolao. Iniziati prima del 2018, si erano bloccati a causa dell’alluvione che si era abbattuta in paese e aveva portato all’evacuazione di alcuni residenti della frazione Molino Filippo. Determinanti, nella risoluzione della situazione, l’intervento e il sostegno della Regione Piemonte in seguito ad un’ordinanza del sindaco Marica Elena Cerrone. Cantiere in arrivo anche per la sistemazione della palestra comunale.