Virtus e Alice Frascarolo, sarà ancora matrimonio

Virtus Biella comunica di aver confermato per la stagione sportiva 2021/2022 l’atleta della Prima Squadra Alice Frascarolo. Il primo giorno di preparazione al prossimo campionato di B1 coinciderà con l'inizio della sua quarta avventura in maglia nerofucsia.

Queste le sue parole: «Sono contenta di ciò che siamo riuscite a fare nella stagione che si è conclusa e sono contenta di questa conferma. Quest'anno abbiamo raggiunto un traguardo che a inizio anno non riuscivamo nemmeno a immaginare. È mancata solo la cigliegina sulla torta, ma è stata comunque una stagione bellissima, la più bella dopo quella della promozione in B1. Rifarei tutto quanto. Siamo un bel gruppo, è soprattutto per questo che ho scelto di rimanere qui. La nostra forza è l'unione dello spogliatoio, siamo amiche dentro e fuori dal campo. Alcune ragazze se ne sono andate, sono certa però che la Società riuscirà a sostituirle al meglio. Ho buoni propositi anche per il prossimo campionato. Adesso mi godo l'estate, ma già non vedo l'ora di riprendere gli allenamenti e conoscere le nuove compagne. Speriamo che, Covid permettendo, si possa finalmente vivere una stagione lineare, normale e senza interruzioni. Speriamo poi di ritrovare al palazzetto i nostri tifosi. Quest'anno ci hanno seguiti da casa ed è stato bello dar loro un po' di felicità e distrazione. Gli aspettiamo tutti al PalaSarselli».

Il direttore sportivo Elena “Ube” Ubezio aggiunge: «Frasca è una giocatrice che avrebbe sicure chance di mettere in mostra con continuità il suo valore in campo, eppure ha scelto senza pensarci due volte di rimanere alla Virtus, pur con la consapevolezza di doversi giocare il posto con compagne forti ed esperte. Ancora una volta l'attrazione del “mondo Virtus” è stata più forte dell'individualismo; Frasca ha dimostrato costantemente in tutti questi anni - e forse più di tutte - quanto sia disposta a mettersi in gioco per il bene della squadra. Un'atleta del genere il Club vuole tenersela stretta e ringraziare della disponibilità, anche per l'affiancamento al gruppo delle 2007, con grande soddisfazione delle nostre piccole atlete che hanno trovato in lei un punto di riferimento tecnico e non solo».