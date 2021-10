Presente e futuro, ecco le parole di Agnese Valz Gen dopo la maratona del Monte Bianco

La maratona del Monte Bianco si è conclusa con un eccezionale risultato per la biellese Agnese Valz Gen, posizionatasi 78° su 1200 partecipanti e 18° nella categoria femminile. Una gara che ha dato occasione alla nostra runner di confrontarsi con i big del settore e di mettersi alla prova: “Da un lato mi sentivo tranquilla. Trovandomi a confronto con i migliori atleti non avevo pressione per il risultato – commenta la runner biellese - Alla partenza mi sono emozionata, sono partita nella griglia davanti con loro, poi mi sono ricomposta”.

“Il percorso è stato molto veloce, anche se di montagna, soprattutto la prima parte, e dopo 10-15 km mi hanno superato in tanti” ci confessa Agnese a poco più di una settimana di distanza dall’evento. Dopo una prima parte in salita, il percorso è rientrato nelle corde della runner che ha puntato al recupero, riuscendoci: “Ci speravo ma non era scontato. Era tutta gente forte e la prima parte è stata molto sofferta”.

La portacolori de La Vetta Running continuerà la sua avventura agonistica e, a fine agosto l'attende una gara che partirà da Courmayeur e si concluderà a Chamonix dopo 100 km di percorso. Sarà il percorso più lungo affrontato dalla runner fino ad ora.