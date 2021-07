Pallacanestro Biella, parte la nuova stagione con Olla nuovo GM: Zanchi sarà coach

Quando sono passate da poco le nove di sera di mercoledì 14 luglio scocca la nuova stagione di Pallacanestro Biella, griffata ancora A2, dopo la rocambolesca stagione scorsa in cui il verdetto è arrivato sul filo di lana.

Il comunicato consacra le due nuove figure che cuciranno il vestito rossoblù della compagine che scenderà sul parquet del Forum ogni maledetta domenica. Una promozione e una newentry su cui già si vociferava da giorni e che è stata consacrata da poco.

Per il ruolo di Team Manager la scelta è caduta su Damiano Olla, già protagonista nell’ultima stagione sempre in panca a fianco di coach Squarcina, milanisti entrambi di fede pedatoria, e con una grande passione cestistica. Damiano era sempre l’ultimo ad andarsene dopo aver scambiato due parole con il parterre dei giornalisti. Forse taciturno ma ferrato nel mondo della palla a spicchi, curioso lui stesso di mettersi alla prova come emerge dal primo comunicato del club.

Chi però dovrà scegliere i giocatori è Andrea Zanchi, classe 1964, e una vita da girovago del basket ultime panchine con il Giulianova e la scuola basket di Montegranaro. Fatta la conduzione ora tocca ai giocatori e su questo lavoreranno proprio i due nuovi attori del basket Biella. Dalla redazione di newsbiella un augurio di buon lavoro.