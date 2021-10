Calcio, Mihaila confermato alla Chiavazzese: “Qui tutto è possibile”

Marian Mihaila resta alla Chiavazzese. L'annuncio ufficiale è arrivato per bocca della società biellese in una nota stampa. Per il fantasista classe '92 si tratta del quarto anno consecutivo tra le fila blu-cremisi.

"É un onore per me essere ancora qui a lottare per i colori della Chiavazzese – spiega il giocatore - Qui l'ambiente é spettacolare: mi sento bene e non mi manca nulla; é come essere a casa. La stagione che sta per cominciare spero ci possa regalare emozioni da brividi perché qui, a Chiavazza, tutto é possibile. Ringrazio mister Pertel, il direttore Acquadro, il presidente Lorena e tutti i dirigenti per avermi fortemente voluto ancora qui ed io spero di contraccambiare la loro fiducia sul campo. Sono carico e non vedo l'ora di vivere questa avventura con i miei compagni”.