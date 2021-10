Calcio, Gigi Rampon nuovo responsabile del Settore Giovanile. Definito il gruppo allenatori della Biellese

La Biellese comunica che Gigi Rampon è il nuovo Responsabile del Settore Giovanile bianconero. Nato a Gattinara il 25 agosto 1964, nel corso della sua carriera, Rampon ha allenato le giovanili della Pro Vercelli e della Valenzana. Così dichiara Rampon:"La Biellese è una società fatta di persone per bene. Per me è una grande occasione. Vogliamo crescere nel modo di pensare, lavorare e gestire il settore giovanile. C'è tanto lavoro da fare".

Dopo le conferme di Mister Alberto Rizzo in Prima Squadra e Mister Martin Pellerei alla guida tecnica della formazione Juniores, il Club ha definito la lista degli allenatori che guideranno le squadre dell’attività agonistica del vivaio nella nuova stagione: Mister Ernesto Casadei (confermato) Under 17 – Allievi 2005; Mister Natalino Basile (confermato) Under 16 – Allievi 2006; Mister Piercarlo Alloisio (confermato) Under 15 – Giovanissimi 2007; Mister Davide Pasteris (nuovo incarico) Under 14 – Giovanillimi 2008.