RallyLana, trionfo della coppia Caffoni-Minazzi: il racconto della vittoria ai nostri microfoni VIDEO

Il 34° Rally Lana si è concluso con la conquista del podio della coppia Caffoni – Minazzi, dopo una gara combattuta con determinazione in cui non sono mancate le sorprese. Davide Caffoni, storico vincitore del Valli Ossolane con 5 edizioni negli ultimi 7 anni, ha partecipato all’edizione del mondiale di Montecarlo nel 2019 con il compagno Massimo Minazzi.

“Sull’ultima assistenza ho scelto di uscire con delle gomme più dure, non eravamo convintissimi ma si è rivelata la mossa giusta” ha dichiarato il pilota, mentre racconta quella che è stata la decisione determinante per la loro vittoria. “Al primo tornante destro a salire dopo 300 metri abbiamo sentito che l’assetto reggeva e faceva strada, abbiamo iniziato a crederci”, così Massimo Minazzi, descrive l’attimo in cui il podio ha iniziato a materializzarsi davanti ai loro occhi.