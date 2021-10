Lega, l'europarlamentare Panza in visita a Biella: ecco il programma della giornata

Sarà l’europarlamentare Alessandro Panza l’ospite d’onore dell’incontro pubblico “Il futuro dell’Europa e lo Stato di diritto”, organizzato dalla segreteria provinciale della Lega per giovedì 15 luglio a partire dalle 21 all’Agorà Palace Hotel di Biella. L’evento sarà anche occasione per una giornata di visita del territorio, insieme al vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso e ai rappresentanti locali del Carroccio.

La prima tappa del tour biellese sarà a Bielmonte, dove l’eurodeputato Panza, responsabile del dipartimento Aree Montane della Lega, accompagnato dal commissario provinciale Michele Mosca e dall’assessore regionale Chiara Caucino, incontrerà gli amministratori locali e il presidente di Arpiet Piemonte, Giampiero Orleoni, che li accompagnerà ad una breve visita agli impianti e potrà illustrare le necessità e le difficoltà a cui hanno dovuto far fronte gli operatori del settore durante questo ultimo anno e mezzo compromesso dalla pandemia di Covid-19. La giornata proseguirà poi, nel pomeriggio, a Oropa: ad accogliere la delegazione, insieme al presidente della Fondazione Funivie di Oropa, Gionata Pirali, anche il sindaco di Biella, Claudio Corradino, e l’assessore alla montagna, Barbara Greggio.

In programma la visita all’impianto della funivia del Mucrone, per la quale – proprio pochi giorni fa - il Comune di Biella, grazie anche al contributo di 2 milioni di euro della Regione Piemonte, ha siglato il protocollo d’intesa e approvato gli interventi relativi alla revisione generale per il proseguimento della vita tecnica dell’impianto. Al termine l’incontro con l’amministrazione del Santuario di Oropa. Nel tardo pomeriggio la delegazione scenderà in città per partecipare all’incontro relativo alla programmazione europea sui fondi per la montagna organizzato nella sede del Palazzo della Provincia, dove sarà presente il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che al termine dell’incontro si recherà in via La Marmora nei pressi della sede dell’Atl al gazebo della Lega dove sottoscriverà i quesiti referendari per la riforma della giustizia “Chi sbaglia paga”.

La serata proseguirà alle 21 all’Agorà Palace Hotel (sala La Marmora) con l’incontro pubblico “Il futuro dell’Europa e lo Stato di diritto”. Interverrà al dibattito anche l’avvocato Paolo Marchioni, legale dei fori di Verbania e di Novara nonché presso le giurisdizioni superiori di tutta Italia. «La presenza dell’europarlamentare Panza insieme a quella del presidente Cirio e del vicepresidente Carosso, entrambi per un’intera giornata nel Biellese – commenta il commissario provinciale della Lega, Michele Mosca - evidenzia il lavoro che stiamo facendo e l’attenzione dedicata al territorio e al comparto della montagna. Nel corso della serata aperta al pubblico avremo modo di dare una visione della giustizia europea raffrontata alla giustizia italiana, che ben si sposa ai quesiti referendari proposti dal movimento».

Il programma della giornata:

Ore 11,30 Bielmonte visita impianti con Giampiero Orleoni, presidente di ARPIET Piemonte

Ore 14,30 Visita all’impianto della funivia del Mucrone con il presidente della Fondazione Funivie Gionata Pirali

Ore 15,30 Incontro con Amministrazione del Santuario di Oropa

Ore 17 Incontro in Provincia alla presenza del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio

Ore 18,30 visita al gazebo Lega in Via Lamarmora

Ore 21 Incontro pubblico “Il futuro dell’Europa e lo stato di diritto” - Agorà Palace Hotel Biella