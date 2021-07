Valdilana, al Parco Reda una passeggiata nel mondo dantesco tra ironia e arguzia

Al Parco Reda di Valdilana (località Vallemosso) anche in questo fine settimana proseguono le repliche di “RidonDante”, spettacolo itinerante con cui la compagnia Teatrando sta rendendo omaggio al Sommo Poeta nel 700° anniversario della sua morte.

Lo spettacolo, che sarà in scena per tutto il mese al venerdì e al sabato, è stato inserito nella rassegna “Biella per Dante”, promossa dal Comune di Biella, e nel “FestiVALdilana”, evento organizzato dal Comune di Valdilana e che sta proponendo, oltre al teatro, anche cinema all’aperto, musica, passeggiate e molte altre iniziative. Un taglio arguto, ironico e leggero caratterizza il percorso itinerante nel mondo dantesco. A dare il benvenuto agli spettatori è un Virgilio un po’ scocciato, che si rifiuta di fare di nuovo da guida a chicchessia e affida quindi gli spettatori a una serie di Beatrici, tutte diverse, ma ciascuna pronta a svolgere il suo compito, conducendo il pubblico lungo un andirivieni di salite e discese nel verde, tra viottoli, scalini e curiose costruzioni.

Dante è l’elemento che ricorre in ogni scena. Presente attraverso i suoi versi, le sue parole e alcuni personaggi della sua “Commedia”, da Caronte al Conte Ugolino, dalla banda dei Diavoli a Paolo e Francesca. Una presenza sovrabbondante, come suggerisce il titolo, in uno spettacolo che, per ammissione dello stesso regista, non ha la pretesa di aggiungere nulla di fondamentale a quanto da 7 secoli si tramanda del poeta. L’intento è comunque di divertire e sorprendere, partendo da ciò che probabilmente già si conosce, ma raccontandolo in modo differente.

In epoche e ambienti diversi prendono quindi vita le situazioni proposte, in cui si passa dalla riflessione quasi seria alla pura burla, dal grottesco al surreale, dalla storia all’attualità: “Tra i testi che, come spesso accade, sono scritti da alcuni degli attori della compagnia – commenta il regista Paolo Zanone – meritano una segnalazione due monologhi che ci sono stati gentilmente prestati dalle rispettive autrici, che naturalmente ringraziamo. Uno, scritto da Valentina Petri, è tratto dal suo blog “Portami il diario”. L’altro cuce alcuni episodi di “La vita con Dante… un Inferno” che Paola Bigatto ha ideato e interpretato per il Centro Asteria di Milano”. Lo spettacolo sarà in scena Venerdì 16 e Sabato 17 e poi ancora il 23, 24, 30 e 31.

L’ingresso è consentito a gruppi ogni 20 minuti dalle 20.30 alle 22.10. Il percorso non è purtroppo adatto a persone con disabilità motorie. Anche per rispettare le normative anti-Covid in vigore, la prenotazione è caldamente consigliata sul sito www.teatrandobiella.it. Il Parco Reda si trova nel comune di Valdilana, in località Vallemosso e in frazione Robiolio, davanti alla Casa di Riposo. Varie aree parcheggio sono presenti in paese, non lontane dal parco.