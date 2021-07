Biella, disegni e opere dell'artista Bolognesi in mostra a Palazzo Ferrero

Domani, giovedì 15 luglio, alle 18 fino alle 21 nella sede di BI-BOx Art Space a Palazzo Ferrero a Biella Piazzo inaugurazione di “Ciò che resta”, mostra personale di Alessio Bolognesi.

L'artista ferrarese Alessio "Bolo" Bolognesi presenta la serie dei suoi ultimi lavori: una riflessione su quanto di simile ai comportamenti degli animali rimanga nell'uomo e un confronto su come la vita degli animali, anche quando finisce, si integra e scompare nella natura per lasciare dei fossili, mentre ciò che ha costruito l'uomo, come la plastica o altri oggetti poco degradabili, rimangono a lungo contaminando il mondo. Disegni e opere in linea con lo spirito ecologista di Bolognesi.