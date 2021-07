CSEN, concluso il corso di formazione per Istruttori Body Building & Fitness

Sì è conclusa la sessione autunnale 2020 del corso di formazione per Istruttori Body Building & Fitness 1° livello CSEN, organizzato dal Presidente del Comitato Provinciale di Vercelli, Franco Barattino. La formazione si è svolta presso l’A.S.D. Body Sport di Gianluca Valentini. Gli aspiranti istruttori hanno seguito un percorso di studi iniziato il 3 luglio mentre l’esame si è svolto in 2 parti.

La prima prova è stata di tipo pratico, i corsisti dovevano far svolgere degli esercizi semplici ma principali per chi entra per la prima volta in palestra. La seconda è stata una prova scritta. Gli aspiranti tecnici iscritti al corso hanno seguito le lezioni di anatomia, tecnica dell’allenamento, alimentazione dirette da Samuele Patriarca, docente laureato in Scienze Motorie e in Nutrizione e Master Trainer CSEN di Body Building e Fitness; le lezioni di fiscalità sportiva dello sport con il Dott. Tino Candeli, Commercialista di Vercelli.

La commissione d’esame, dopo aver valutato tutte le prove ha promosso tutti gli aspiranti tecnici. Hanno conseguito la qualifica di Istruttore Body Building & Fitness CSEN 1° Livello: Autino Alessandra, Scalici Davide, Cioffi Gennaro, Salvi Manuel, Polera Daniele e Simonetta Valentino.