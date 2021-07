Valdilana, violento scontro frontale tra due auto: mezzi semidistrutti e una persona in ospedale (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

È stato trasportato al Pronto Soccorso per alcuni controlli una delle persone coinvolte nel violento scontro frontale tra due auto, avvenuto poco prima delle 17 di oggi, 14 luglio, lungo la statale che da Valle Mosso porta a Crocemosso.

Gravi danni ai mezzi e traffico rallentato in attesa della rimozione di entrambi i veicoli. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area e i Carabinieri per gli accertamenti di rito.