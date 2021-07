Biella, litiga con un giovane e ubriaco si scaglia contro la Polizia insultandoli

Nella nottata dell’11 luglio, intorno alle 3.30, due pattuglie della Polizia si sono portate in via Cavour, nei pressi di un esercizio commerciale, a seguito di una segnalazione di schiamazzi. Una volta sul posto, le squadre Volanti hanno riscontrato la presenza di un gruppo di persone: in particolare, vi erano due ragazzi, un italiano e uno straniero (rispettivamente di 27 e 20 anni), con escoriazioni varie in quanto poco prima vi era stata una lite tra i due.

Il ragazzo italiano è risultato visibilmente ubriaco e non collaborativo al controllo di Polizia, continuando ad avere un atteggiamento minaccioso e molesto, oltre ad infastidire gli altri avventori del locale non indossando la mascherina. Gli agenti hanno provveduto a segnalarlo all’autorità amministrativa per ubriachezza e a denunciarlo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in quanto, non appena resosi conto che si stava procedendo nei suoi confronti, si è scagliato contro di loro sia verbalmente che fisicamente.

Nei giorni precedenti, intorno alle 2 di notte, sempre nella stessa zona, gli operatori di Polizia sono intervenuti sempre per schiamazzi su segnalazione alla sala operativa della Questura. Anche in questo caso sono stati denunciati per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone 5 giovani di età compresa tra i 17 e i 25 anni.