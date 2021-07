Ancora piante crollate per il maltempo, Vigili del Fuoco in azione a Netro e sulla Settimo Vittone (foto di repertorio)

Ancora interventi dei Vigili del Fuoco nel Biellese per il violento acquazzone di ieri pomeriggio che ha procurato non pochi disagi alla viabilità (leggi qui). Ancora una volta alberi e piante hanno ceduto di fronte alle intense precipitazioni precipitando in mezzo alle carreggiate.

Le squadre sono intervenute a Netro, in frazione Colla, e sulla Settimo Vittone nella nottata appena trascorsa. Anche in questo caso, si è proceduto alla rimozione delle piante e alla messa in sicurezza dell’area interessata.