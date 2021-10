Gifflenga esulta, arriva la connessione Wi-Fi per tutti

Il comune di Gifflenga ha ottenuto un voucher del valore di 15mila euro grazie alla partecipazione all’iniziativa WiFi4EU, che ha lo scopo di fornire la connettività Wi-Fi pubblica gratuita per le reti di cittadini e visitatori in tutta l’Unione Europea. WiFi4EU mira all’installazione di hotspot negli spazi pubblici, come piazze, biblioteche, parchi ed edifici pubblici per consentire a cittadini e visitatori a connettersi tramite ad un vero e proprio servizio di pubblica utilità.

Ha spiegato il sindaco Elisa Pollero: “Non si può che prendere atto del ruolo sempre più importante che sta assumendo la rete Internet nello sviluppo culturale, sociale, turistico ed economico delle comunità”. Il progetto prevede che i beneficiari di WiFi4EU possano collegarsi nel loro Paese e con lo stesso login accedere facilmente a tutti gli hotspot d’Europa, senza bisogno di registrazioni o password. La Commissione europea ha stabilito che il nome della rete (SSID) deve essere "WiFi4EU" e che sarà sempre lo stesso ovunque, rendendo gli hotspot riconoscibili in tutta Europa.

L’amministrazione comunale ha individuato i seguenti spazi pubblici dove si potrà navigare gratuitamente: Cantone Bonda, Cantone Castellazzo e Cantone Chiesa (in piazza comunale, Gifflenga Village e area sportiva multifunzionale). Le aree sono indicate con apposito cartello sul quale potrete trovare le istruzioni per accedere al servizio. “È grande soddisfazione per il Comune l'aver vinto e realizzato un bando europeo – aggiunge Pollero - Questi bandi normalmente sono di difficile accesso ai piccoli comuni e richiedono anche molto impegno nell'attuazione”.