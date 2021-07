A Ponderano confronto sindaci Corradino e Locca con sindacati per gestione parcheggio ospedale

Questa mattina, presso la sala consiliare del comune di Ponderano, si è svolto un confronto al quale hanno partecipato i sindaci Roberto Locca (Ponderano), Claudio Corradino (Biella) e i rappresentanti sindacali. Tema dell’incontro: la gestione del nuovo parcheggio dell’ospedale e le necessità esposte dai lavoratori con contratto esternalizzato impiegati per il funzionamento del nosocomio. I sindaci Locca e Corradino hanno ascoltato le posizioni e le richieste dei sindacati, assumendo l’impegno di riunire le parti in un prossimo incontro al termine di una serie di azioni. I sindaci, di comune accordo, a seguito del protocollo d’intesa firmato tra i Comuni di Biella e Ponderano per il mantenimento gratuito di 51 stalli, rilasciano una dichiarazione congiunta.

“Abbiamo compreso le posizioni sollevate dai sindacati e in tandem assumeremo delle azioni - spiegano - Comprendiamo le necessità dei lavoratori, ma va ribadito che si sta provando a trovare delle soluzioni a fronte di temi datati 2014, a cui hanno fatto seguito un bando di gara e un’aggiudicazione definitiva con relativo contratto. E’ una situazione ereditata. Le stesse organizzazioni sindacali, negli anni addietro in occasione degli incontri avuti con la allora direzione ASLBI, non avevano sollevato il problema. Abbiamo capito e abbiamo ben presente la richiesta dei sindacati: lavorare, per ottenere ulteriori parcheggi gratuiti per tutti coloro che operano all’interno dell’ospedale. 51 stalli saranno gratuiti e verranno messi a disposizione, come già previsto nell’accordo tra i Comuni, attraverso dei pass esclusivamente per queste categorie di lavoratori. Il passo successivo sarà la richiesta di un incontro con la nuova direzione Asl per esporre i temi e valutare assieme le possibili soluzioni, dopodiché si proporrà un incontro anche con i gestori che si sono aggiudicati la gestione dell’area per valutare una possibile proposta migliorativa”.