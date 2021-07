Dorzano, cantieri estivi con lavori d'asfaltatura e interventi a marciapiedi e luci

Entro l’inizio del mese di agosto verranno portati a Dorzano a termine i lavori di asfaltatura della strada che porta alla Residenza Città del Sole, casa di riposo del paese, effettuati con il contributo statale di 83mila euro. Rifatto anche il marciapiede e l’impianto di illuminazione della strada che porta al cimitero, sovvenzionato con 50mila euro.

Con l’avanzo di amministrazione sono stati anche effettuati altri piccoli interventi. In arrivo sovvenzioni statali di 50mila euro per i lavori alla casa comunale. In progetto l’adeguamento della struttura alle norme sul risparmio energetico con la sostituzione dei serramenti e l’installazione di controsoffitti.