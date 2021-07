ViVigliano 2021, 14 serate da sold-out e media da 250 persone. L’assessore D’Andrea: “Sarà riproposto”

ViVigliano, l’evento multiartistico che ha portato ad una parvenza di normalità in paese e ad una ventata di freschezza dopo il difficile periodo di lockdown, si è concluso pochi giorni fa con la vittoria degli Europei di calcio della Nazionale e gli ultimi eventi musicali e teatrali.

L’assessore del comune di Vigliano Biellese alle Politiche Giovanili Luca D’Andrea ha tracciato sulle pagine di Newsbiella un bilancio di questo manifestazione: “ViVigliano ha saputo coinvolgere tutte le fasce d’età e i loro interessi che vanno dalla musica fino al calcio, passando per la danza e tanto altro. Il bilancio è decisamente positivo, nonostante la situazione e i posti limitati abbiamo fatto sold-out in 14 serate su 30, mentre la media è rimasta su 200-250 persone a sera. Sono molto soddisfatto”.

Non sono mancate le difficoltà, soprattutto a causa dell’incertezza diffusa in questo momento storico, ma il team del Comune ha saputo reagire con prontezza e ha portato a casa un evento di successo: “Le difficoltà maggiori le abbiamo avute all’inizio con dubbi e incertezze dei possibili partecipanti - racconta D’Andrea – Poi la situazione è mutata: a due settimane dal via, eravamo sommersi di richieste di partecipazione e, a malincuore, abbiamo dovuto dire di no ma ci saranno altre occasioni future”.

’esperienza positiva di ViVigliano non può e non deve restare isolata, o confinata alla sola estate 2021: “L’anno prossimo sarà riproposta. Si potrebbe anche pensare ad una versione invernale: il teatro Erios è un piccola gioiello che va sfruttato”.