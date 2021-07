Raccolta firme anche nel Biellese per referendum contro caccia. Scicolone:“Buon riscontro ma non basta”

Da inizio luglio è partita la raccolta firme per il referendum che chiede l'abolizione della caccia sul territorio nazionale. Anche a Biella, come in altre città, si è creato un movimento per la raccolta delle adesioni dei cittadini.

“C'è tempo fino a settembre per apporre la propria firma – conferma Alberto Scicolone, presidente dell'associazione Legami di Cuore – Ci si può recare nel proprio comune di residenza e firmare per il referendum. Si devono raccogliere 500mila firme e nel Biellese si stanno ottenendo buoni riscontri. Ma non basta. Pe questo abbiamo organizzato alcuni banchetti e la partecipazione è stata notevole: solo martedì ci sono state 75 firme in tre ore. Replicheremo domani, dalle 17 alle 19, al punto Animal Friendly di via Trieste 13, a Biella. Un appuntamento che puntiamo a realizzare da qui fino a dopo l'estate. Per informazioni potete contattarmi al numero: 347.4442897”.