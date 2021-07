Nella Casa della Salute di Cossato apre l’Ambulatorio di Nefrologia

Nuovo servizio nella Casa della Salute di Cossato, in via Pier Maffei 59. Da martedì 20 luglio aprirà l’Ambulatorio di Nefrologia, coordinato dallo staff del reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale dell’Asl di Biella diretto dal dottor Colombano Salvatore Martino Sacco. L’Ambulatorio di Nefrologia cossatese sarà accessibile ogni martedì dalle ore 15,30 alle 18,30, con la programmazione settimanale sia di prime visite che di visite di controllo.

Lo stesso dottor Sacco sarà impegnato nelle prestazioni sul posto. Gli appuntamenti sono prenotabili tramite Cup Regionale (Centro Unificato di Prenotazione) al numero 800.000.500, Cup Aziendali Territoriali e farmacie. «Questo servizio permetterà di andare sempre più incontro alle esigenze della cittadinanza in un’ottica di presenza sul territorio a favore della cura e della prevenzione – spiegano la Direzione dell’Asl di Biella e del reparto di Nefrologia e Dialisi – L’idea dell’attivazione di questo Ambulatorio va quindi nella direzione di una maggior connessione con l’utenza, cui garantire consulenza e supporto in sede decentrata».

Dalla struttura di Cossato sarà infatti possibile per gli operatori accedere da remoto al sistema aziendale di condivisione protetta dell’Ospedale, per la consultazione dei dati dai pazienti. Prosegue quindi il percorso di interconnessione tra l’Ospedale e la Casa della Salute di Cossato, finalizzato all’ampliamento dei servizi territoriali tramite la riorganizzazione e riqualificazione di quest’ultima. L’apertura dell’Ambulatorio di Nefrologia in via Maffei segue infatti quelle dell’Ambulatorio di Oncogeriatria, del Centro di Psicotraumatologia e Consulenza Psicologica, dell’Ambulatorio di Diagnostica vascolare non invasiva e del Centro per il Trattamento del Tabagismo, avvenute nelle ultime settimane.