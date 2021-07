Maltempo, nelle ultime 48 ore caduti fino a 185 mm di pioggia in Piemonte: 48 mm a Piedicavallo

“Nelle ultime 24 ore si sono verificate precipitazioni a carattere temporalesco persistenti, localmente molto forti con associate grandinate, rinforzi improvvisi di vento, numerose fulminazioni e un brusco calo termico”. A scriverlo, in una nota sul proprio sito, l'Arpa Piemonte che ha registrato i valori più significativi nelle ultime 48 ore, osservati a Cicogna (VB) con 185 mm, Larecchio (VB) con 182 mm, Camparient (BI) 75 mm, Piedicavallo (BI) 48 mm, Fobello (VC) 71 mm, Boccioleto (VC) 69 mm, Castellinaldo (CN) 66 mm, Barge (CN) 46 mm, San Damiano Borbore (AT) 54 mm, Asti 41 mm, San Martino Chisone (TO) 50 mm, Torino 48 mm, Borgomanero (NO) 22 mm.

La stazione di Venaria (TO) ha registrato ieri alle 16:00 circa 48 mm con un massimo di 25 mm in dieci minuti. Una grandinata ha interessato anche la città di Torino alle 16:00 di ieri. Le precipitazioni intense registrate nella giornata di ieri sul Verbano-Cusio-Ossola hanno determinato un incremento repentino e significativo dei livelli dei corsi d’acqua. “Il minimo in quota, che ha interessato la nostra regione nella giornata di ieri apportando forte maltempo diffuso, si allontana verso nordest determinando una risalita dei valori di pressione e riportando condizioni di tempo più stabile ed in prevalenza soleggiato per le giornate di oggi e di domani – spiega Arpa Piemonte - Venerdì il transito di un sistema nuvoloso associato ad un modesto aumento di instabilità potrà determinare nuovamente rovesci e temporali sparsi di intensità moderata. Nel fine settimana la rimonta dell'alta pressione sulla penisola iberica favorisce condizioni di tempo stabile e soleggiato con un aumento delle temperature”.