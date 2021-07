Cirio in Valle Cervo domani, Delmastro: “A 9 mesi dall'alluvione arrivano fondi per coprire somme urgenze”

Domani giovedì 15 luglio il presidente Alberto Cirio e il deputato Andrea Delmastro saranno in Valle Cervo per illustrare il riparto dei 6 milioni che verranno erogati dalla Regione Piemonte a totale copertura dei lavori di somma urgenza, resi necessari a seguito dell'alluvione dello scorso ottobre.

Per Andrea Delmastro "essere qui a comunicare l'avvenuto stanziamento, testimonia la velocità che la politica ha saputo dimostrare per venire incontro ai territori più duramente colpiti dall'alluvione del 3 ottobre. In 9 mesi, grazie al lavoro di squadra tra istituzioni e politica, siamo riusciti a reperire i soldi necessari per finanziare gli interventi più urgenti. Le popolazioni della montagna hanno la dimostrazione tangibile che la politica non li ha mai abbandonati e non li ha mai lasciati soli. Chiunque abbia una visione globale della nazione sa che i territori montani non devono subire il dramma dello spopolamento. Una montagna senza abitanti diventa una montagna più fragile e più esposta agli eventi atmosferici, con inevitabili danni, immediatamente dopo, anche ai territori di pianura".