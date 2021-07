Borriana intitola la sala del consiglio comunale a Falcone e Borsellino

Alla presenza del sindaco Francesca Guerriero e degli amministratori di Borriana, del Presidente di Libera Biella Domenico Cipolat, del sindaco di Mongrando Antonio Filoni, Referente Provinciale dell’associazione a tutela della legalità Avviso Pubblico, e di tutti i sindaci biellesi aderenti ad Avviso Pubblico, lunedì 19 Luglio, alle 18, nel palazzo comunale di piazza Mazzini, si svolgerà la cerimonia con cui il Comune di Borriana intitolerà la sala consiliare a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel giorno del 29° anniversario dell’omicidio di Paolo Borsellino e della sua scorta nella strage di Via D’Amelio a Palermo.

Alla cerimonia sono state invitate le autorità cittadine e della provincia: Prefetto, Questore, ed i Comandanti di Carabinieri, Guardia di Finanza di Biella, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco.

“È un atto che farò con grandissima emozione e con orgoglio, – annuncia il sindaco Guerriero - perché questa intitolazione, voluta unanimemente da tutto il consiglio comunale, interpreta, ne sono sicura, il pensiero e i sentimenti di tutti i cittadini del Comune. Falcone e Borsellino sono stati due pilastri della giustizia italiana, morti per l'affermazione della legalità e per la democrazia. Un atto che rimarrà scolpito per sempre nell'aula più importante del Comune: quella dove lavorano gli eletti, sindaci e consiglieri comunali, i rappresentanti di tutti noi, l'espressione massima della partecipazione”.

Dal primo cittadino un ringraziamento anticipato a tutti coloro che parteciperanno: “Grazie in particolare alle prestigiose personalità che vorranno accompagnarci in questo gesto. In particolare ai sindaci biellese di Avviso Pubblico che hanno accolto con grande entusiasmo la mia proposta di celebrare il 29° anniversario della scomparsa di Paolo Borsellino, proprio qui a Borriana contestualmente alla cerimonia di intitolazione della sala. Auspico in una calorosa partecipazione della cittadinanza per onorare a questo momento che rimarrà scritto nella storia del nostro Comune”.