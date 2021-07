Sabato al via la 6° Ponzone-Stavello

Sabato 17 luglio si terrà la sesta edizione della cicloscalata agonistica Ponzone – Stavello, un percorso di circa 12 km con un dislivello di 780 metri. Organizzata da Asd Free Bike Trivero, con il patrocinio del comune di Valdilana e la collaborazione della Pro Loco di Trivero, AIB di Valdilana, gruppo Alpini di Trivero e Vigili del Fuoco di Valdilana; in palio il Trofeo Comune di Valdilana e altri premi.

La giornata incomincerà alle 13 in Piazza 25 Aprile a Ponzone con il ritrovo dei partecipanti, a cui seguirà, alle ore 14.30, la partenza dal Mercato coperto. Il traguardo alla Chiesetta Alpina di Stavello accoglierà il primo classificato, il cui arrivo è previsto per le ore 15.10. Successivamente si tornerà verso Ponzone per la celebrazione e la premiazione in Piazza 25 Aprile. Il trofeo Comune di Valdilana verrà assegnato alla prima società, per la seconda e terza classificata è prevista una coppa. Un premio speciale andrà al 1° assoluto uomo e donna, mentre una borsa alimentare verrà vinta dal 1° all’8° di ogni categoria.