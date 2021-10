Pallacanestro Biella, si lavora per il futuro: prima la panchina poi tutto il resto

Il tempo stringe giovedì 22 luglio c’è già la prima scadenza ufficiale per l’iscrizione della squadra nel secondo campionato nazionale, le riunioni si susseguono ed entro la fine di questa settimana sarà presa una decisione.

La squadra deve essere ricostruita da capo ma lo si farà senza Iacopo Squarcina, quella del giovane coach biellese è stata una storia di una stagione, con tutte le difficoltà del caso, legate al Covid, a una squadra troppo giovane all’inizio della stagione e che poi con qualche correttivo è stata in grado di appassionare pubblico, critica ma soprattutto tifosi. Squarcina non più confermato dall’attuale dirigenza, ha però lasciato un grande vuoto fra gli appassionati biellesi, e gli attestati di stima non sono mancati.

Un mister che è cresciuto come la squadra e che, pur faticando all’inizio, è stato perfetto nella gestione della fase finale. I rumor dicono che Biella ripartirà da Damiano Olla nelle vesti di team manager, il sostituto di Marco Atripaldi, freddo e preciso, fa parte dello schema biellese di costruire il futuro in casa, una scelta che ha sempre pagato in passato e che tutti si augurano continui ancora così. Per il coach si fanno diversi nomi da da Sacco a Zanchi e perché no, seguendo la stessa linea anche Niccolai. La riserva sarà sciola nei prossimi giorni, anche perché poi c’è da costruire un gruppo, pronti a sfidare squadroni come Cantù e Torino tanto per citare solo due compagini che regaleranno il tutto esaurito a Biella.