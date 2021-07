Dopo il Rally tocca al 25° Giro della Provincia, tutte le info sulla viabilità a Biella

Questa domenica, 18 luglio, sarà un’altra giornata di grande sport con protagonista il ciclismo. L’Ucab Biella propone il 25° Giro della Provincia, con impegnati atleti delle categorie Elite e Under 23. In palio anche il memorial Lorenzo Arduino. Presenti rappresentative provenienti da Russia, Inghilterra, Svizzera, Francia e Montecarlo, con il “tricolore” Benedetti in testa alle migliori squadre italiane. Si informa la cittadinanza sulle modifiche alla viabilità che interessano, nella giornata di domenica, la Città di Biella.

Tutti i dettagli sono pubblicati nell’ordinanza numero 482. Per quanto riguarda l’area dell’arrivo della corsa: stop alla circolazione, domenica, in piazza Vittorio Veneto dalle 8 alle 20. Dalle 14,30 alle 15,30 vietata la circolazione in via Quintino Sella nel tratto tra via Gromo e piazza Cossato. Dalle 12,30 alle 13,30 momento del trasferimento, per il tempo necessario al passaggio della corsa, sospesa la circolazione sulle seguenti vie: via Cottolengo dal confine con Gaglianico a corso San Maurizio, corso San Maurizio, corso Lago Maggiore da intersezione con Corso San Maurizio fino all’innesto con SP 142 variante, corso Europa. La corsa rientrerà in città da Ronco Biellese e dalle 14,30 alle 15,30 saranno chiuse: via Pettinengo, via Ogliaro, ponte della Maddalena, via Serralunga, via Cernaia, via Bertodano.

A seguire ci sarà il circuito cittadino, da ripetere cinque volte, e perciò dalle 14,45 alle 17 (per il tempo necessario al passaggio della corsa) saranno chiuse: via Lamarmora, piazza Cossato, Costa del Vernato, corso del Piazzo, piazza Cisterna, via Avogadro, via Juvarra, strada della Nera, strada Barazzetto-Vandorno, strada Cimitero Vandorno, strada Cantone Masserano Calaria, via Pollone, via Ivrea, via Rigola, via Tripoli, via Aldo Moro, piazza Vittorio Veneto. Attenzione ai divieti di sosta con rimozione forzata che saranno presenti lungo le vie e le piazze elencate già dalle ore precedenti la gara.

Per consentire, ove possibile, l'attraverso dalla zona ovest alla zona est della città è stata sospesa la ZTL del Centro; per chi scende da Oropa, sarà possibile percorrere via Santuario d'Oropa e non via Juvarra; per scendere dalla Burcina si consiglia il passaggio da Occhieppo o da Tollegno, dopo le 15. L'accesso utilizzabile dell'Esselunga sarà quello di via Delleani raggiungibile da via Torino e chi arriva da Occhieppo con l'intenzione di raggiungere Biella sarà deviato verso via Blottobaldo.