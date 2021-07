Calcio, ritorno in campo dei giovani del Vigliano. Daniele: “Emozionante rivedersi dopo stop Covid”

Ritorno in campo dei giovani del Vigliano

Riparte l'attività sportiva del Vigliano Calcio. Nella giornata di sabato 10 luglio 24 giovani ragazzi del prossimo gruppo Juniores si sono dati appuntamento al rettangolo di gioco ad un anno mezzo dallo stop forzato del Covid. È stata l'occasione per ritrovarsi dopo tanto tempo e decidere chi prenderà parte al prossimo campionato provinciale.

Presenti il mister Salvatore Mainardi, insieme al presidente Paolo Daniele, al neodirettore generale Oliviero Mascheroni e al tecnico della prima squadra Davide Ariezzo. “È stato emozionante rivedersi tutti assieme in campo – spiega il presidente Daniele – Non vediamo l'ora che riparta la stagione e vedere all'opera questi ragazzi”. Sabato prossimo si svolgerà l'open day rivolto ai Pulcini (dai 2015 in su).